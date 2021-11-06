Beşiktaş-Trabzonspor maçında Bakasetas sakatlandı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 19:30
Beşiktaş-Trabzonspor maçında Bakasetas sakatlandı
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Süper Lig'in 12. haftasında, 20 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, namağlup lider Trabzonspor'u konuk etti.

Maçın 28. dakikasında sakatlanan Trabzonsporlu Bakasetas, 32. dakikada oyunu terk etti. Trabzonspor'da Bakasetas sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Siopis'e bıraktı.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın ayağına bandaj yapıldı, oyuna devam etti ama kısa süre sonra kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncu için oyuna sedye girdi ama Bakasetas sedyeyi istemedi. 


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