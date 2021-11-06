Beşiktaş-Trabzonspor maçında Bakasetas sakatlandı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 19:30

Süper Lig'in 12. haftasında, 20 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, namağlup lider Trabzonspor'u konuk etti.

Maçın 28. dakikasında sakatlanan Trabzonsporlu Bakasetas, 32. dakikada oyunu terk etti. Trabzonspor'da Bakasetas sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Siopis'e bıraktı.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın ayağına bandaj yapıldı, oyuna devam etti ama kısa süre sonra kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncu için oyuna sedye girdi ama Bakasetas sedyeyi istemedi.