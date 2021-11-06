Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik

DHA
06 Kasım 2021 Cumartesi, 20:13
<p>Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.</p>

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

<p>Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür'ün 45+4'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür'ün 45+4'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.</p>

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

<p>İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.</p>

İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

<p>Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi.</p>

Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi.

<p>Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.</p>

Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler