AKP'nin 'MTV' oyunu: "Halkımızı aldatmaktan vazgeçin"

11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:24

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış olmuştu. Zam oranı yeni kararla yüzde 25’e düşürüldü. İktidar, bunu ‘indirim’ olarak nitelendirdi.

CVP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MTV’de yapılan indirimi 'kara mizah örneği' olarak gördüğünü belirtip “AKP demek, vergi demektir. Kimseyi kandırmasınlar. Hiçbir hükümetin Cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergiden daha fazlasını toplayanların, MTV oranlarında indirim yapmasını kimse beklememeli. Hani, fiyatı önce şişirip, ardından da indirim adı altında eskisinden bile daha pahalı fiyata satan tüccarlar vardır ya… İşte, AKP iktidarı tam da onlara benziyor” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tekin, Türkiye'nin birkaç gündür Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki (MTV) sözde indirimi tartıştığını belirtip “İşçiye, emekliye, memura maaş ve ücret zammını %12 enflasyon tahminine göre yap. Ardından vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine %25 zam yap. İşte bunun adı tam anlamıyla kandırmacadır" ifadelerini kullandı.

"2021 EKONOMİK ZULÜMLE BİTİYOR"

Tekin, son yapılan düzenlemeye dair “1-3 arasında yaşa sahip bir aracın şu anki vergi oranı 1261 TL. Yüzde 25 zam gelmesiyle birlikte bu oran 1576 TL'ye yükseldi. 2022 bütçesindeki açığı kapamak isteyen iktidar için, artık cebimizden daha fazla para çıkacak. Halkımızı aldatmaktan vazgeçin” çağrısı yaptı.

"Ülke, AKP yönetiminde her geçen gün derin bir karanlığın içine itilmektedir" diyen Tekin, “Çift maaşlarla, huzur paylarıyla, şatafatlı yaşamlarından vazgeçmeyen iktidar mensupları, yoksula zam ve vergi dışında bir şey vermezler. 2021 yılı vatandaşın iliklerine kadar işlemiş bir ekonomik zulüm ile bitmek üzere. Önümüzdeki yıl iğneden ipliğe birçok üründe ve vergiler de dâhil ciddi artışlar yaşanacak. Hal böyle olunca, 2022 yılında yüzde 25 olacağı açıklanan ‘Yeniden Değerleme Oranı’ nedeniyle yüksek vergiler altında ezilenlerin daha da ağır bir yük altına girmemesi anlamına geliyor. Böylesi bir dönemde yüksek vergiler vatandaşlara yansıtılmayabilirdi. Ancak geldiğimiz aşamada AKP iktidarın bugüne kadar uyguladığı en iyi politika olan ‘faturayı vatandaşa kes’ politikasını uygulamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.







