Rıdvan Dilmen'den Galatasaray eleştirisi: Bu golü 1-0 önde olan takım yemez
"Galatasaray, sülale boyu hücuma çıkmış vaziyette, büyük bir taktiksel hata bu. Böyle bir golü 1-0 önde olan takım yemez. Fenerbahçe'nin oyunu oynamaya iten oyuncu kalitesi var sahada. Galatasaray, motivasyonla heyecanı karıştırmış. Galatasaray için ilk yarıda heyecanlı, kalitesi çok yüksek olmayan bir maç."
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