Rıdvan Dilmen'den Galatasaray eleştirisi: Bu golü 1-0 önde olan takım yemez

"Hakemin ilk yarıda ciddi bir problemi olmadı, oynatmaya çalıştı. Benim ölçülerimde Fenerbahçe'den iyi bir performans. Kerem, bu sezon zirve yaptı. Allah yolunu açık etsin. Mesut'un golde ofsayta girmemesi de kıymetli. Mesut'un o kadar sprint atması da önemli."