Rıdvan Dilmen'den Galatasaray eleştirisi: Bu golü 1-0 önde olan takım yemez

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 20:21
<p>Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da, 1-1 eşitlikle devam eden Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.</p><p>Dilmen'in açıklamaları şöyle:</p>

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da, 1-1 eşitlikle devam eden Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

<p>"Hakemin ilk yarıda ciddi bir problemi olmadı, oynatmaya çalıştı. Benim ölçülerimde Fenerbahçe'den iyi bir performans. Kerem, bu sezon zirve yaptı. Allah yolunu açık etsin. Mesut'un golde ofsayta girmemesi de kıymetli. Mesut'un o kadar sprint atması da önemli."</p>

"Hakemin ilk yarıda ciddi bir problemi olmadı, oynatmaya çalıştı. Benim ölçülerimde Fenerbahçe'den iyi bir performans. Kerem, bu sezon zirve yaptı. Allah yolunu açık etsin. Mesut'un golde ofsayta girmemesi de kıymetli. Mesut'un o kadar sprint atması da önemli."

<p>"Mesut, süratiyle değil, topu sürüş yeriyle ve zekasıyla golü yaptı. İki tane şık gol ama hatalar sonucu gelen goller. Büyük takımların böyle gol yemeye hakları yok. Sosa'nın orada faul yapması lazımdı."</p>

"Mesut, süratiyle değil, topu sürüş yeriyle ve zekasıyla golü yaptı. İki tane şık gol ama hatalar sonucu gelen goller. Büyük takımların böyle gol yemeye hakları yok. Sosa'nın orada faul yapması lazımdı."

<p>"Fenerbahçe'nin attığı golü ancak Mesut ve İrfan sonuçlandırırdı. Fatih Terim ve Pereira, sarı kartları olan Berkan ve Mert Hakan'ı çıkarmak zorunda. İkisi de sarı kartı var gibi oynayamıyor. Fenerbahçe'de Meyer alınabilir orta sahaya."</p>

"Fenerbahçe'nin attığı golü ancak Mesut ve İrfan sonuçlandırırdı. Fatih Terim ve Pereira, sarı kartları olan Berkan ve Mert Hakan'ı çıkarmak zorunda. İkisi de sarı kartı var gibi oynayamıyor. Fenerbahçe'de Meyer alınabilir orta sahaya."

<p>"Galatasaray, sülale boyu hücuma çıkmış vaziyette, büyük bir taktiksel hata bu. Böyle bir golü 1-0 önde olan takım yemez. Fenerbahçe'nin oyunu oynamaya iten oyuncu kalitesi var sahada. Galatasaray, motivasyonla heyecanı karıştırmış. Galatasaray için ilk yarıda heyecanlı, kalitesi çok yüksek olmayan bir maç."</p>

"Galatasaray, sülale boyu hücuma çıkmış vaziyette, büyük bir taktiksel hata bu. Böyle bir golü 1-0 önde olan takım yemez. Fenerbahçe'nin oyunu oynamaya iten oyuncu kalitesi var sahada. Galatasaray, motivasyonla heyecanı karıştırmış. Galatasaray için ilk yarıda heyecanlı, kalitesi çok yüksek olmayan bir maç."


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