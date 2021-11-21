Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart furyası
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide ilk devrede kartlar havada uçuştu. Sarı kart furyasından teknik direktörler de payını aldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide ilk devrede kartlar havada uçuştu. 24. dakikada Tisserand, 25.dakikada Berkan maçın ilk kartlarını gördüler.
Fenerbahçe'nin beraberliğe getiren golün ardından Marcao, Muslera, Berke ve Mert Hakan Yandaş sarı kart görmüşlerdi.
İlk yarının tamamlanmasına çok az bir süre kala, 45+3. dakikada Halil Umut Meler, taç çizgisine kadar gelmesi nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarı kart gösterdi.
Bu sarı kartın hemen ardından, devre tamamlandıktan sonra ise bu sefer Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, sarı kart gördü.
Bu kartların ardından dev derbinin ilk yarısında verilen sarı kart sayısı 8'e yükselmiş oldu.
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