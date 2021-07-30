<p>Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Porto ve Roma, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.</p>
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Porto ve Roma, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

<p>Gianluca Mancini ve Vitinha'nın gollleriyle karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken maçın 60. dakikasında iki takım arasında kavga çıktı.</p>
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Gianluca Mancini ve Vitinha'nın gollleriyle karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken maçın 60. dakikasında iki takım arasında kavga çıktı.

<p>Maçın 60. dakikasında Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe, Henrik Mkhitaryan'a sert bir müdahalede bulundu.&nbsp;</p>
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Maçın 60. dakikasında Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe, Henrik Mkhitaryan'a sert bir müdahalede bulundu. 

<p>Müdahalenin ardından yerde kalan Mkhitaryan, Pepe'ye sert bir şekilde tepki gösterdi ve iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.</p>
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Müdahalenin ardından yerde kalan Mkhitaryan, Pepe'ye sert bir şekilde tepki gösterdi ve iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

<p>Teknik ekiplerin araya girmesiyle oyuncular ayrılırken, Maçın hakemi Rui Soares, Pepe'ye kart göstermedi. Mkhitaryan ise gösterdiği tepki sebebiyle sarı kart gördü.&nbsp;</p>
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Teknik ekiplerin araya girmesiyle oyuncular ayrılırken, Maçın hakemi Rui Soares, Pepe'ye kart göstermedi. Mkhitaryan ise gösterdiği tepki sebebiyle sarı kart gördü. 

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