Devler Ligi fırsatını kaçıran Galatasaray’da gecikmenin bedeli hüsran oldu
Uzun süreli planlamalara rağmen bazı hamlelerin gecikmesi, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi fırsatından etti.
Galatasaray, başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 3 yıllık yapılanma planını uygulamaya koymasına rağmen birçok hamlenin gecikmesi, Sarı-Kırmızılıları büyük ekonomik gelir elde edebileceği Şampiyonlar Ligi’ne katılım şansından etti.
Başkanlık seçiminin geç yapılması, yeni yönetimin ve teknik ekibin kadro planlamasındaki çalışmalarını büyük sekteye uğrattı. Kısıtlı zamanda mali problemleri aşamayan, yeni gelir kapısı yaratamayan ve yüksek maliyetli oyuncularıyla yollarını ayıramayan Galatasaray, “planlama hatasının” bedelini PSV Eindhoven karşısında ağır ödedi. Takım yeni sezonu 14 Haziran’da açtı ama Terim, 21 Haziran’da göreve başladı. İzinli ve milli takımlarından dönen oyuncular ile kondisyoner Scott Piri’nin takıma geç katılması Sarı-Kırmızılıları fiziksel açıdan sınıfta bıraktı. Yeni transferler de kadroya geç dahil oldu. Kadrodaki eksiklere rağmen Terim’in oyun ve oyuncu tercihleri Galatasaray’ın düşük performansında çok eleştirildi.
ESKİ YÖNETİME İHRAÇ TALEBİ
G.Saray’da 7 kulüp üyesi, Burak Elmas yönetimine verdiği dilekçeyle; 22-29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan ancak 5 Mayıs’ta iptal edilen seçimle ilgili; iptal kararını alan önceki yönetimin, Disiplin Kurulu’na verilmesini ve kulüpten ihracını istedi.
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