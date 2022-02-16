Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 07:32
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Çanakkale yönünden İstanbul Boğazı’na giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 104 metre boyundaki 375 borda numaralı "Dmitriy Rogachev" İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar da eşlik etti.

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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