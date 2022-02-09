Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı
Rus Donanması'na ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.
Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 127 borda numaralı Minsk, 120 metre uzunluğunda 102 borda numaralı Kaliningrad ve 112 metre uzunluğunda 130 borda numaralı Korolev, gemileri dün saat 23.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Karadeniz'e açılan savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi dün saat 10.00 sıralarında Ege Denizi'nden peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yapmıştı.
ORTAK TATBİKAT İÇİN KULLANILACAKLAR
Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını uluslararası kamuoyuna duyururken, 6 savaş gemisinin bölgeye doğru ilerleyeceğini ve bunların Belarus-Rusya ortak tatbikatı için kullanılacağı belirtildi.
Uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Batı ülkelerine gözdağı vermek için geniş kapsamlı bir tatbikat yapacağını söylerken İngiliz haber ajansı Reuters, 3 savaş gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu.
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