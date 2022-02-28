Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Rus Konsolosluğunun bulunduğu bölgeye, eylem saatinde 3 kişinin geldiği görüldü. Gelen Ukraynalı kadın ile kocası ellerinde hem Türk hem Ukrayna bayrağı açtı.

Daha sonra ise bir başka Ukraynalı kadın Rus Konsolosluğu önüne gelerek, yapılan saldırıyı kınadı.