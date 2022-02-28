Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

DHA
28 Şubat 2022 Pazartesi, 18:07
Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde de devam ediyor. Türkiye'de de Rusya'ya yönelik tepkiler sürerken; Antalya'da Rus Konsolosluğu önüne gelen 3 Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Antalya'da 5 gündür kentin birçok noktasında Rusya'nın ülkelerine saldırmasını protesto eden Ukraynalılar, bugün de Rus Konsolosluğu önünde toplanmak için sosyal medya üzerinden haberleşti.

Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Polis ekipleri Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Rus Konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevreyi de bariyerlerle kapattı.

Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Rus Konsolosluğunun bulunduğu bölgeye, eylem saatinde 3 kişinin geldiği görüldü. Gelen Ukraynalı kadın ile kocası ellerinde hem Türk hem Ukrayna bayrağı açtı.

Daha sonra ise bir başka Ukraynalı kadın Rus Konsolosluğu önüne gelerek, yapılan saldırıyı kınadı.

Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Önceki günlerde Rus Konsolosluğu önüne gelen bazı Ukraynalılar, bankların demir bariyerlerine ve ağaçlarına Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve lacivert renkte bezler asmıştı.

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