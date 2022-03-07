Rusya'da savaş karşıtı protesto: Binlerce gözaltı!
Rusya'da "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla yapılan gösteriler öncesi, Moskova'nın merkezindeki cadde ve meydanlarda polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı ve barikatlar kuruldu.
Girişi kapatılan Kızıl Meydan yakınlarındaki Manej Meydanı'nda toplanan kalabalık, Rus yönetiminden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlamasını istedi.
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