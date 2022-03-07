Rusya'da savaş karşıtı protesto: Binlerce gözaltı!

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması talebiyle izinsiz gösteriler gerçekleştirildi.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karşı düzenlenen eylemlere yüzlerce kişi katıldı.