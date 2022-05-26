Sadakatsiz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Sadakatsiz dizisi, Med Yapım ile Mednova imzasını taşıyor. Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlendi, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alındı. Dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi, İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlandı. Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşıyor. 2 sezondan oluşan dizi, 25 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 60. bölümü ile final yaparak sona erdi.
İşte sevilen dizi Sadakatsiz hakkında tüm detaylar...
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
1. SEZON (2020-2021)
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, yapımcısı Fatih Aksoy, ortak yapımcıları Selen Sevigen ve Gülümsün Özkök'tür. Orijinal senaryosu Mike Bartlett'a ait olup uyarlaması Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'a aittir. Senaryosu ise ilk sezon yine Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından yapılmış ikinci sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici tarafından yapılmaktadır.
Dizinin yardımcı yönetmeni Efe Pamir, ikinci yönetmeni Merve Çolak'tır. Görüntü yönetmeni Ahmet Bayer, sanat yönetmeni Onur Tuğ'dur. Dizinin müziklerini Cem Öget hazırlamaktadır. Dizinin cast direktörleri Rabia Sultan Düzenli ve Fatoş Koçak'tır. Dizinin kostümleri Onur Becerik tarafından hazırlanmakta olup stil danışmanlıklarını Ayşenur Aksoy ve Aybüke Özmantar yapmaktadır.
Dizinin post prodüksiyon sorumlusu Hediye Eren'dir, kurgusu Çağrı Ece tarafından yapılmaktadır. Süpervizör Merve Girgin Aytekin, genel koordinatör Direnç Aksoy Sidar'dır. Reji koordinasyon sorumlusu Ufuk Çınar, ışık şefi Onur Özşeker'dir. Yapım amirleri Gökhan Önal ve Kadir Bayar olup set amiri Ufuk Dalgıç'tır. Set fotoğrafçıları Samet Celepoğlu ve Ceyda Celepoğlu'dur. Dizinin oyuncu koçları Müfit Aytekin, F. Zehra Durgut, pedagogu Elif Ceylan Şakar'dır.
OYUNCULAR
*Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-60): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.
*Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-60): Mimardır. Asya’nın ve Derin'in eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası.
*Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-60): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.
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