Sadakatsiz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Sadakatsiz dizisi, Med Yapım ile Mednova imzasını taşıyor. Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlendi, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alındı. Dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi, İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlandı. Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşıyor. 2 sezondan oluşan dizi, 25 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 60. bölümü ile final yaparak sona erdi.

İşte sevilen dizi Sadakatsiz hakkında tüm detaylar...