'Sadakatsiz' dizisi bu akşam yayınlanmayacak
Reytinglerde üst sıralarda yer alan Sadakatsiz dizisi bu akşam izleyicilerle buluşamayacak. Karar, Kanal D ve Medyapım yaptığı yazılı açıklama ile duyuruldu. 7 Ekim 2020 tarihinden bu yana ekranlarda varlık gösteren Sadakatsiz'in final yapacağı tarih ise geçen günlerde belli olmuştu.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünü paylaştığı “Sadakatsiz” dizisinin çekimlerine ara verildi.
Kanal D ve Medyapım yaptığı yazılı açıklamada “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…” satırlarına yer verdi.
Dizinin senaristi Dilara Pamuk sağlık sorunları yaşadığı için yeni bölümü yetiştiremediği öne sürüldü.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLMUŞTU
İlk sezonuyla reyting listelerinde zirveyi rakiplerine bırakmayan Sadakatsiz, hikayenin uzaması ve senaryonun da tıkanması izleyicinin heyecanını köreltmişti. Reytinglerde düşüş yaşayan dizi için senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı. Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti. Ali İl, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen diziden ayrılmıştı.
Son olarak dizinin final gerçeğini ise Caner Cindoruk açıklamıştı. Dizinin başrol oyuncusu Cindoruk, Med Yapım’ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy’un annesinin cenaze töreninde diziyle ilgili önemli bir açıklama yapmıştı.
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere’yle birlikte başrolleri paylaşan Cindoruk, Magazinburada.net'e yaptığı açıklamada “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı” demişti. Böylece Sadakatsiz'in 60. bölümde final yapacağı belli olmuştu.
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