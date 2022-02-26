Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2022 birleşme partisinde, ünlü isim sahne alacak
Fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bu yılki Survivor birleşme partisinde sahne alacak ünlü ismi açıkladı. 'Survivor Ekstra' programının konuğu olan Ilıcalı'nın açıklamasına göre, ünlü şarkıcı Edis bu yılki birleşme partisinde sahnede olacak.
Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ederken, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı eğlenceli anları ekrana taşıyacak olan birleşme partisiyle ilgili bilgiler paylaştı.
Geçen günlerde düzenlenen Survivor eleme konseyinde Ilıcalı, “Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. İki takımdan da 11'er yarışmacı olacak. Birleşme partisini mart sonunda yapacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
YENİ DETAYLAR PAYLAŞTI
Son olarak TV8’de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programının konuğu olan 52 yaşındaki ünlü televizyoncu, Survivor All Star 2022’nin birleşme partisiyle ilgili detayları açıkladı.
Ilıcalı, birleşme partisinde ünlü şarkıcı Edis’in konser vereceğini duyurdu.
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