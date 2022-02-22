Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

Polis savcılıktan alınan izinle yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 2 dolmuşçu, 1 kurye ile 1 esnafın resmi belgede sahtecilik yaparak sahte senet düzenleyip 8 vatandaşı icraya verip 2 milyon 350 bin lira dolandırdığını tespit etti.