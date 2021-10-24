Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kaza: 3'ü ağır 17 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.