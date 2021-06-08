<p>&nbsp;Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve yayınladığı veda mesajıyla ayrıldığını duyuran Salih Uçan'ın hangi takıma gideceği merak konusu.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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 Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve yayınladığı veda mesajıyla ayrıldığını duyuran Salih Uçan'ın hangi takıma gideceği merak konusu. 

<p>Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, FutbolArenaTV canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu. İşte Uzun'un açıklamaları:&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, FutbolArenaTV canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu. İşte Uzun'un açıklamaları: 

<p><em><strong>"Salih Uçan Alanyaspor'a veda mesajı yayınladı. Çok güzel bir dönem geçirdi Alanyaspor'da. Henüz herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalanmadı. Ancak görüşmeleri hzlandırdık. Salih Uçan bu hafta içerisinde kararını verecektir. Biliyorsunuz 10 Haziran'da başlayacak. Gelecek hafta netleşir. Büyük ihtimalle İstanbul'a gelecek."</strong></em><br data-mce-bogus="1"></p>
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"Salih Uçan Alanyaspor'a veda mesajı yayınladı. Çok güzel bir dönem geçirdi Alanyaspor'da. Henüz herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalanmadı. Ancak görüşmeleri hzlandırdık. Salih Uçan bu hafta içerisinde kararını verecektir. Biliyorsunuz 10 Haziran'da başlayacak. Gelecek hafta netleşir. Büyük ihtimalle İstanbul'a gelecek."

<p>Bu sezon Alanyaspor formasıyla 40 maça çıkan yetenekli orta saha 3 gol atıp 7 asist üretti!.</p>
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Bu sezon Alanyaspor formasıyla 40 maça çıkan yetenekli orta saha 3 gol atıp 7 asist üretti!.

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