3
"Salih Uçan Alanyaspor'a veda mesajı yayınladı. Çok güzel bir dönem geçirdi Alanyaspor'da. Henüz herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalanmadı. Ancak görüşmeleri hzlandırdık. Salih Uçan bu hafta içerisinde kararını verecektir. Biliyorsunuz 10 Haziran'da başlayacak. Gelecek hafta netleşir. Büyük ihtimalle İstanbul'a gelecek."
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı