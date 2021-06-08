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"Salih Uçan Alanyaspor'a veda mesajı yayınladı. Çok güzel bir dönem geçirdi Alanyaspor'da. Henüz herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzalanmadı. Ancak görüşmeleri hzlandırdık. Salih Uçan bu hafta içerisinde kararını verecektir. Biliyorsunuz 10 Haziran'da başlayacak. Gelecek hafta netleşir. Büyük ihtimalle İstanbul'a gelecek."

