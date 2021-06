Fenerbahçe'de sportif ve teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

Fenerbahçe’de yönetim yeni teknik direktör ve sportif direktör için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör adayları çoğunlukta. Sportif direktörlük için henüz ortaya çıkmış bir isim söz konusu değil. Portekiz mi yoksa Alman çalıştırıcı mı olacak derken İspanyol Benitez’in ismi gündeme geldi. İmza an meselesi denilse de aldığım duyumlara göre gelme ihtimali zayıfmış. Her geçen süre Fenerbahçe’nin aleyhine işliyor. Sportif direktörlük görevine gelince Başkanı Ali Koç bu konu hakkında, “Futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Ancak şu an teknik direktöre yoğunlaştık” dedi.

BORÇSUZLUK KÂĞIDI TAMAM

F.Bahçe’de yönetim, futbolculara nisan ayının sonunda tüm ödemelerini yaptı. FFP kriterleri gereği borçsuzluk kâğıdı da alınmış oldu. Ali Koç’un, bu doğrultuda kulübe önemli maddi girdi sağladığını öğrendik.

PELKAS'A 6 MİLYON AVRO

Pelkas için Rus ekibi Rubin Kazan, F.Bahçe’ye 6 milyon Avro teklifte bulunmuş. Yönetim bir sonraki satıştan PAOK’a yüzde 20 pay vereceği için 10 milyon Avro’nun altında satmak istemiyor. Bu nedenle teklif reddedilmiş.