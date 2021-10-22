Samatta, Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 09:18
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun üçüncü maçına çıkan Fenerbahçe, Antwerp karşısında 2-2'lik beraberlik elde ederek, gruptan çıkma şansını zora soktu.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun üçüncü maçına çıkan Fenerbahçe, Antwerp karşısında 2-2'lik beraberlik elde ederek, gruptan çıkma şansını zora soktu.

<p>Michael Frey ve Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıktı. Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp’e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11’de başladı.</p>

Michael Frey ve Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıktı. Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp’e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11’de başladı.

<p>Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol Mbwana Samatta'dan geldi. Gol, 1.48'de geldi.</p>

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol Mbwana Samatta'dan geldi. Gol, 1.48'de geldi.

<p>Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası sevinç yaşamadı.&nbsp;</p>

Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası sevinç yaşamadı. 

<p>Samatta, attığı golle maça damga vurdu ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.&nbsp;</p>

Samatta, attığı golle maça damga vurdu ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

<p>Mbwana Samatta attığı gol sonrası sevinmedi ancak tribünlerden tepki gördü. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli futbolcuyu maçın ilerleyen dakikalarında ıslıkladı.</p>

Mbwana Samatta attığı gol sonrası sevinmedi ancak tribünlerden tepki gördü. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli futbolcuyu maçın ilerleyen dakikalarında ıslıkladı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler