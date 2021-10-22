Samatta, Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi
Michael Frey ve Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıktı. Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp’e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11’de başladı.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak