Taraftar, beraberliğin ardından Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 22:15
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

<p>Sarı-lacivertliler, bu skorla tur şansını zora soktu.&nbsp;</p>

Sarı-lacivertliler, bu skorla tur şansını zora soktu. 

<p>Sezon başında Belçika ekibine kiralanan Samatta, ikinci dakikada takımını öne geçirdi. Fenerbahçe 20'nci dakikada Valencia ile skoru eşitledi. Ekvadorlu forvet 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.</p>

Sezon başında Belçika ekibine kiralanan Samatta, ikinci dakikada takımını öne geçirdi. Fenerbahçe 20'nci dakikada Valencia ile skoru eşitledi. Ekvadorlu forvet 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

<p>45'nci dakikada yeniden penaltı noktasına giden Valencia bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Antwerp 62'nci dakikada Gerkens ile skoru tekrar eşitledi ve maçın skorunu belirledi.</p>

45'nci dakikada yeniden penaltı noktasına giden Valencia bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Antwerp 62'nci dakikada Gerkens ile skoru tekrar eşitledi ve maçın skorunu belirledi.

<p>Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.</p>

Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

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