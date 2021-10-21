Fenerbahçeli Mesut Özil, oyundan çıkarken tepki gösterdi

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 21:34
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe, Antwerp ile evinde 2-2 berabere kaldı. Maçta, Mesut Özil krizi yaşandı.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Fenerbahçe, Antwerp ile evinde 2-2 berabere kaldı. Maçta, Mesut Özil krizi yaşandı.

<p>Maça ilk 11’de başlayan yıldız, 66. dakikada oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı. Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada ağır hareketlerle saha kenarına gelen ve küfürler savuran Özil, yedek kulübesi önüne geldiğinde adeta çılgına döndü.</p>

Maça ilk 11’de başlayan yıldız, 66. dakikada oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı. Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada ağır hareketlerle saha kenarına gelen ve küfürler savuran Özil, yedek kulübesi önüne geldiğinde adeta çılgına döndü.

<p>Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp fırlattı. Özil’in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.</p>

Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp fırlattı. Özil’in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.

<p>33 yaşındaki Mesut Özil, Antwerp maçında sahada kaldığı 66 dakika boyunca 17 pas yaparken hiç şut çekemedi. Sadece 1 kez rakip çalımlayan Özil, sarı lacivertlilerin en az pas yapan oyuncularından biri oldu.</p>

33 yaşındaki Mesut Özil, Antwerp maçında sahada kaldığı 66 dakika boyunca 17 pas yaparken hiç şut çekemedi. Sadece 1 kez rakip çalımlayan Özil, sarı lacivertlilerin en az pas yapan oyuncularından biri oldu.

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