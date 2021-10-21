Fenerbahçeli Mesut Özil, oyundan çıkarken tepki gösterdi

Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp fırlattı. Özil’in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.