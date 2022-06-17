Şampiyon okçu Sıla'nın yeni hedefi olimpiyat

6 yıllık kariyerine iki rekor sığdıran Sıla Özdemir, "Bundan sonraki ilk hedefim İngiltere'deki Dünya Şampiyonası'nda bireysel derece almak. Uzak vadede ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak. Mete Gazoz, 2020 Tokyo'daki başarısıyla sporumuzu bütün ülkeye yaydı. Okçuluk daha popüler bir spor olma yolunda ilerliyor. Bizler de onun izinden ilerliyoruz" dedi. Okçuluktan önce yüzme, basketbol ve tenis gibi birçok branşta spor yaptığını belirten Sıla Özdemir, "Okçuluğun bireysel bir spor olması beni daha çok cezbetti. Kendi vücudumla ve kendi zihnimle baş başa kalarak daha iyi motive olduğumu gördüm. Her şey hayal etmekle başlıyor. Ben de her gece uyumadan önce yarışmalarda final atışı yaptıktan sonra kürsüde madalya aldığım anın hayalini kuruyorum. Bu beni başarıya götürüyor" ifadelerini kullandı.