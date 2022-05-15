Şampiyonluk kramponların biri fanusta diğeri satışta

‘DEĞERLİ BİR HEDİYE OLDU’

Kramponu saklayacağını, satmayı düşünmediğini ifade eden Cihan Horoz, “Benim için çok değerli. Sürmenespor’un A takım kalecisiyim ve futbola büyük ilgim var. Kramponu uzun yıllar saklamayı düşünüyorum. Hugo hem karakteriyle hem de şampiyon olduğumuz bu sezonda gösterdiği performansla kalbimizi çaldı. Bizi çok mutlu ettiği anlar oldu, gol attı, kaleci gibi kurtarışlar yaptı. O yüzden benim için değerli bir hediye oldu. Kendisiyle tanışma fırsatım olursa benim için unutulmayacak en büyük anlardan birisi olur. Krampona imza atar, hatıra resmimiz olursa çok mutlu olurum. Müşteriler, alıp incelemek istiyorlar. Merak eden arkadaşlarım, kardeşlerim oluyor. Gelip bakıyorlar” diye konuştu.