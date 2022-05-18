Sanal müze nedir, Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı sanal müzeler hangileri?

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:06
<p>1990’lı yılların başından itibaren teknolojik gelişimin hız kazanmasıyla beraber müzelerin iletişim artırmaya yönelik olarak interneti kullanmaya başlamaları ile ortaya çıkan <strong>"sanal müze"</strong> veya <strong>"E-müze"</strong> kavramları, farklı medya olanaklarından yararlanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile iletişimin kesintisiz olduğu ve çeşitli erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim yöntemlerinin ötesinde olan, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla da fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müze şeklinde tanımlanıyor.</p> <p>Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı pekçok müzenin sanal erişimi mevcut.<strong> Tamamen ücretsiz</strong> olan bu gezintiyi ziyaretçiler <em>https://sanalmuze.gov.tr/ </em>adresi üzerinden deneyimleyebiliyor. Türkiye'de hangi müzelerin sanal müze alternatifi bulunuyor? İşte ayrıntılar...</p>

1990’lı yılların başından itibaren teknolojik gelişimin hız kazanmasıyla beraber müzelerin iletişim artırmaya yönelik olarak interneti kullanmaya başlamaları ile ortaya çıkan "sanal müze" veya "E-müze" kavramları, farklı medya olanaklarından yararlanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile iletişimin kesintisiz olduğu ve çeşitli erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim yöntemlerinin ötesinde olan, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla da fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müze şeklinde tanımlanıyor.

Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı pekçok müzenin sanal erişimi mevcut. Tamamen ücretsiz olan bu gezintiyi ziyaretçiler https://sanalmuze.gov.tr/ adresi üzerinden deneyimleyebiliyor. Türkiye'de hangi müzelerin sanal müze alternatifi bulunuyor? İşte ayrıntılar...

<p><strong>KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI SANAL MÜZELER HANGİLERİ?</strong></p> <p>*ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ</p> <p>*ADIYAMAN NEMRUT ÖREN YERİ</p> <p>*AKSARAY IHLARA VADİSİ ÖRENYERİ</p> <p>*ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ</p> <p>*ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ</p> <p>*ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ</p> <p>*ANKARA KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ</p> <p>*ANKARA POLİS MÜZESİ</p> <p>*ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK MÜZESİ</p> <p>*ANTALYA MÜZESİ</p>

KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI SANAL MÜZELER HANGİLERİ?

*ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ

*ADIYAMAN NEMRUT ÖREN YERİ

*AKSARAY IHLARA VADİSİ ÖRENYERİ

*ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

*ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ

*ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ

*ANKARA KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

*ANKARA POLİS MÜZESİ

*ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK MÜZESİ

*ANTALYA MÜZESİ

<p>*BAYBURT KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ</p> <p>*BİTLİS AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI</p> <p>*ÇANAKKALE ASSOS ÖREN YERİ</p> <p>*ÇANAKKALE 1915 HİLAL İ AHMER HASTANESİ CANLANDIRMA ALANI</p> <p>*ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYASI ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİH MÜZESİ</p> <p>*ÇANAKKALE DESTANI TANITIM MERKEZİ</p> <p>*ÇANAKKALE KİLİTBAHİR KALE MÜZESİ</p> <p>*ÇANAKKALE MEHMETÇİK FENERİ</p> <p>*ÇANAKKALE TROYA MÜZESİ</p>

*BAYBURT KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

*BİTLİS AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI

*ÇANAKKALE ASSOS ÖREN YERİ

*ÇANAKKALE 1915 HİLAL İ AHMER HASTANESİ CANLANDIRMA ALANI

*ÇANAKKALE ANADOLU HAMİDİYE TABYASI ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİH MÜZESİ

*ÇANAKKALE DESTANI TANITIM MERKEZİ

*ÇANAKKALE KİLİTBAHİR KALE MÜZESİ

*ÇANAKKALE MEHMETÇİK FENERİ

*ÇANAKKALE TROYA MÜZESİ

<p>*ÇORUM MÜZESİ</p> <p>*ÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ</p> <p>*ÇORUM BOĞAZKÖY HATTUŞA ÖRENYERİ</p> <p>*DENİZLİ HİERAPOLİS ÖREN YERİ</p> <p>*DENİZLİ LAODİKEİA ÖREN YERİ</p> <p>*DİYARBAKIR GRE FILLA ÖRENYERİ</p> <p>*ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MODERN MÜZE</p> <p>*EFES MÜZESİ - İZMİR</p> <p>*GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ</p> <p>*GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ</p>

*ÇORUM MÜZESİ

*ÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ

*ÇORUM BOĞAZKÖY HATTUŞA ÖRENYERİ

*DENİZLİ HİERAPOLİS ÖREN YERİ

*DENİZLİ LAODİKEİA ÖREN YERİ

*DİYARBAKIR GRE FILLA ÖRENYERİ

*ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MODERN MÜZE

*EFES MÜZESİ - İZMİR

*GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

*GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ

<p>*GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ</p> <p>*HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ</p> <p>*HAZİNE MÜZESİ</p> <p>*İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ</p> <p>*İSTANBUL TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ</p> <p>*İSTANBUL HAVALİMANI MÜZESİ</p> <p>*İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ</p> <p>*İZMİR ATATÜRK MÜZESİ</p> <p>*İZMİR EFES ÖREN YERİ</p> <p>*KONYA BONCUKLU HÖYÜK</p>

*GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ

*HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ

*HAZİNE MÜZESİ

*İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

*İSTANBUL TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

*İSTANBUL HAVALİMANI MÜZESİ

*İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

*İZMİR ATATÜRK MÜZESİ

*İZMİR EFES ÖREN YERİ

*KONYA BONCUKLU HÖYÜK

<p>*KONYA ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİ</p> <p>*MALATYA ARSLANTEPE ÖRENYERİ</p> <p>*MERSİN MÜZESİ</p> <p>*NEVŞEHİR GÖREME ÖRENYERİ</p> <p>*SAMSUN GAZİ MÜZESİ</p> <p>*ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ</p> <p>*ŞANLIURFA KARAHANTEPE</p> <p>*ŞANLIURFA MÜZESİ</p> <p>*UŞAK MÜZESİ</p> <p>*VAN MÜZESİ</p> <p>*ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ</p>

*KONYA ÇATALHÖYÜK ÖRENYERİ

*MALATYA ARSLANTEPE ÖRENYERİ

*MERSİN MÜZESİ

*NEVŞEHİR GÖREME ÖRENYERİ

*SAMSUN GAZİ MÜZESİ

*ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ

*ŞANLIURFA KARAHANTEPE

*ŞANLIURFA MÜZESİ

*UŞAK MÜZESİ

*VAN MÜZESİ

*ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ

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