Sanal müze nedir, Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı sanal müzeler hangileri?

1990’lı yılların başından itibaren teknolojik gelişimin hız kazanmasıyla beraber müzelerin iletişim artırmaya yönelik olarak interneti kullanmaya başlamaları ile ortaya çıkan "sanal müze" veya "E-müze" kavramları, farklı medya olanaklarından yararlanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile iletişimin kesintisiz olduğu ve çeşitli erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim yöntemlerinin ötesinde olan, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla da fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müze şeklinde tanımlanıyor.

Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı pekçok müzenin sanal erişimi mevcut. Tamamen ücretsiz olan bu gezintiyi ziyaretçiler https://sanalmuze.gov.tr/ adresi üzerinden deneyimleyebiliyor. Türkiye'de hangi müzelerin sanal müze alternatifi bulunuyor? İşte ayrıntılar...