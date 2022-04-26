Türkiye Barolar Birliği: Gezi kararı yargının kara lekesidir

26 Nisan 2022 Salı, 01:01

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Gezi Davası’nda çıkan cezalar sonrası yazılı bir açıklama yaptı. TBB karar için “kara yargının kara bir lekesidir” diyerek “Yeni bir delil değerlendirmesi söz konusu olmadan verilen cezalar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan temel niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti olma niteliğini bir tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ HAKİM VURGUSU

Açıklamada AKP’den milletvekili aday adayı olan hakim Murat Bircan’ın heyette bulunmasının ‘tarafsızlık’ görüntüsünü ortadan kaldırdığına vurgu yapılarak, “Ceza kararını veren heyetin bir üyesinin yargılamanın bağımsız ve tarafsız bir yargı organı tarafından adil yargılanma ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü konusunda ciddi şüpheler doğurmakta ve kamu vicdanını, adalete güven duygusunu zedeleyecek bir sonuca yol açmaktadır” denildi.

"YARGI ÖÇ ALMA ARACI OLARAK KULLANILDI"

Gezi davası kararlarının yargının toplumsal muhalefeti sindirme, itibarsızlaştırma ve öç alma aracı olarak kullanılmasının en somut örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Gezi Parkı davasında verilen cezaların Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan temel niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti olma niteliğini bir tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokratik tüm haklarını kullanan insanların ve onları savunan avukatların vazgeçilmez hakkıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak yurttaşların adil yargılanma hakkına riayet eden, bağımsız ve tarafsız bir yargının inşası için mücadele etmeyi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”