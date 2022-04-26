Türkiye Barolar Birliği: Gezi kararı yargının kara lekesidir
Gezi Davası’nda çıkan cezalar sonrası yazılı açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği, AİHM ve Avrupa Konseyi’nin verdiği kararların çiğnendiğini belirtti.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Gezi Davası’nda çıkan cezalar sonrası yazılı bir açıklama yaptı. TBB karar için “kara yargının kara bir lekesidir” diyerek “Yeni bir delil değerlendirmesi söz konusu olmadan verilen cezalar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan temel niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti olma niteliğini bir tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.
AKP’Lİ HAKİM VURGUSU
Açıklamada AKP’den milletvekili aday adayı olan hakim Murat Bircan’ın heyette bulunmasının ‘tarafsızlık’ görüntüsünü ortadan kaldırdığına vurgu yapılarak, “Ceza kararını veren heyetin bir üyesinin yargılamanın bağımsız ve tarafsız bir yargı organı tarafından adil yargılanma ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü konusunda ciddi şüpheler doğurmakta ve kamu vicdanını, adalete güven duygusunu zedeleyecek bir sonuca yol açmaktadır” denildi.
"YARGI ÖÇ ALMA ARACI OLARAK KULLANILDI"
Gezi davası kararlarının yargının toplumsal muhalefeti sindirme, itibarsızlaştırma ve öç alma aracı olarak kullanılmasının en somut örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Gezi Parkı davasında verilen cezaların Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan temel niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti olma niteliğini bir tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokratik tüm haklarını kullanan insanların ve onları savunan avukatların vazgeçilmez hakkıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak yurttaşların adil yargılanma hakkına riayet eden, bağımsız ve tarafsız bir yargının inşası için mücadele etmeyi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Gezi Davası Kararı Yargının Kara Lekesidir!— Türkiye Barolar Birliği (@barolar) April 25, 2022
?? https://t.co/ya62atIgWG pic.twitter.com/EwbVdmK175
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Gezi Parkı davasında karar çıktı
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'