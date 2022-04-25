Karar sonrası Cem Yılmaz'dan 'Gezi' paylaşımı
2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığa ağır cezaların çıktı. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından paylaşım yapan Cem Yılmaz, kendisine geziye gitmediği halde "en başta sensin. Seni gidi Gezici" ifadelerinin kullanıldığını hatırlatarak "Bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum" dedi.
2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.
"SENİ GİDİ GEZİCİ" HATIRLATMASI
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, kendisine geziye gitmediği halde "En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici" ifadelerinin kullanıldığını hatırlatarak "Bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
- Gezl Parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne “en başta sensin,sen. Seni gidi Gezici “ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz oldugunu ve bi o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduguna bakıyolar ne yaptığına değil.
Gezl Parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne “en başta sensin,sen. Seni gidi Gezici “ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz oldugunu ve bi o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduguna bakıyolar ne yaptığına değil.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 25, 2022
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