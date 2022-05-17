Sarnıç nedir? Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul'un gizemli dehlizleri

SARNIÇ NEDİR?



Eski dönemlerde kentlerin su biriktirip depolayabilmesi için inşa edilen sarnıçlar olduğu gibi modern dönemde kullanılan özellikle gemilerde tatlı su deposu olma işlevi gören sarnıçlar da bulunuyor. Geçmiş zamanda, evlerin bodrumunda bulunan küçük sarnıçlar, çatılardan toplanan suları biriktirmek için kullanılırdı. Arkeolojik kazılarda Antik Çağ'da Anadolu'da, dağ kalelerinde, su gereksiniminin sarnıçlarla karşılandığını gösteren buluntular ortaya çıkarıldı. Bu kazılarda, İstanbul'da özellikle Bizans döneminde sarnıç yapımına büyük önem verildiği ve en büyük ve ünlü sarnıçların bu kente inşa edildiği anlaşıldı. Bunların en önemli iki örneği; Sultanahmet semtinde bulunan Binbirdirek (Philoksenos) Sarnıcı ve Yerebatan Sarayı sarnıçlarıdır. Bu dönemde İstanbul'a hem büyük bir havuz görünümünde açık sarnıçlar hem de üzeri tümüyle kapalı sarnıçlar yapılmıştı. Kentin su deposu olarak kullanılan sarnıçlara su, kente dışarıdaki kaynak ve göllerden su kemerleri yardımıyla getirilirdi. Mimari hesaplaması belli bir eğimle kurulan bu su kemerlerinden gelen sular, ilk olarak yerüstündeki sarnıçlarda toplanarak temizlenir ardından yeraltındaki tünellere sular aktarılıp bu suların da Yerebatan Sarnıcı gibi yeraltı su sarnıçlarını beslemesi sağlanırdı.



