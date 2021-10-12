Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
'AÇIKLAMALARI YAPAN BENİM, GAZETECİLER DEĞİL'
Peker, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
- Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.
'DİNDAR GÖRÜNÜMLÜ, ASLINDA ŞEYTAN OLAN SADATÇILAR...'
- Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. Sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün Abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan Sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.
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