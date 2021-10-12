Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası

'KORKU İKLİMİ İÇİN BİR SEDAT’ÇILAR BİR DE SADATÇILAR VARDI'



Peker ardından da, "Korku iklimi için bir SEDAT’ÇILAR bir de sadatçılar vardı. SEDAT’ÇILAR artık yok. Sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim" paylaşımında bulundu.