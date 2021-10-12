Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 19:33
<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi ve muhalif gazeteciler hakkında bir ölüm listesi olduğunu iddia etti.<br></p>

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi ve muhalif gazeteciler hakkında bir ölüm listesi olduğunu iddia etti.

<p>Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen<strong>&nbsp;Sedat Peker,&nbsp;</strong>sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni bir iddia ortaya attı.</p><p>Peker,&nbsp;açıklamalarını haber yapan gazetecilerin de kendisinin içinde bulunduğu '<strong>ölüm listesi'</strong>ne eklendiğini öne sürdü.&nbsp;</p>

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni bir iddia ortaya attı.

Peker, açıklamalarını haber yapan gazetecilerin de kendisinin içinde bulunduğu 'ölüm listesi'ne eklendiğini öne sürdü. 

<h3>'AÇIKLAMALARI YAPAN BENİM, GAZETECİLER DEĞİL'<br data-mce-bogus="1"></h3><p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fhtn7s68z6knsr6v9e2121br"><strong>Peker, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:</strong></p><ul><li>Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.</li></ul>

'AÇIKLAMALARI YAPAN BENİM, GAZETECİLER DEĞİL'

Peker, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

  • Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.
<h3>'DİNDAR GÖRÜNÜMLÜ, ASLINDA ŞEYTAN OLAN SADATÇILAR...'<br data-mce-bogus="1"></h3><ul><li>Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. Sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün Abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan Sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.</li></ul>

'DİNDAR GÖRÜNÜMLÜ, ASLINDA ŞEYTAN OLAN SADATÇILAR...'

  • Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. Sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün Abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan Sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.
<h3>'KORKU İKLİMİ İÇİN BİR SEDAT’ÇILAR BİR DE SADATÇILAR VARDI'<br data-mce-bogus="1"></h3><p>Peker ardından da, "<strong>Korku iklimi için bir SEDAT’ÇILAR bir de sadatçılar vardı. SEDAT’ÇILAR artık yok. Sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim</strong>" paylaşımında bulundu.</p>

'KORKU İKLİMİ İÇİN BİR SEDAT’ÇILAR BİR DE SADATÇILAR VARDI'

Peker ardından da, "Korku iklimi için bir SEDAT’ÇILAR bir de sadatçılar vardı. SEDAT’ÇILAR artık yok. Sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim" paylaşımında bulundu.

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