<p class="MsoNormal">Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi.</p><p class="MsoNormal"><br></p>
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi.


<p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İbrahim Çay’ın babası Şaban Çay, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.</p>
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İbrahim Çay’ın babası Şaban Çay, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.

<p class="MsoNormal">Tunceli'de 1995'te şehit olan Topçu Çavuş Yalçın Tursun'un babası Ömer Tursun ise kabir ziyaretinde bulunabildikleri için hem sevinçli hem de buruk olduğunu söyledi.</p>
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Tunceli'de 1995'te şehit olan Topçu Çavuş Yalçın Tursun'un babası Ömer Tursun ise kabir ziyaretinde bulunabildikleri için hem sevinçli hem de buruk olduğunu söyledi.

<p class="MsoNormal">İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehit ailelerine karanfil dağıtıp, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.</p>
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehit ailelerine karanfil dağıtıp, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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