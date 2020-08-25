<p>Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı.&nbsp;<br></p>
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Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. 

<p>Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.<br></p>
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Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.

<p>Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı.&nbsp;<br></p>
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Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. 

<p>Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi.&nbsp;<br></p>
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Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. 

<p>Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.<br></p>
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Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.

<p>Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı.&nbsp;<br></p>
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Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı. 

<p>el bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.<br></p>
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el bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.

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