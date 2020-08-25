4
Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi