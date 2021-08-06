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"Lakin artık Vitor var. Vitor'un oyunu 3-4-3 de olsa 4-4-2 de olsa hangi formasyon üzerine oturursa otursun tempoya dayalı olacak. E bir de Mesut varsa ve oynatmak zorunluluksa çevresini muhakkak atletlerle doldurmak zorundasınız. O zaman İrfan ve Mesut aynı anda oynamaz. O zaman Ferdi gibi üflesen devrilecek adamlar orta 4'lünün kenarı olamaz. O nedenle Vitor, Caner'e "Sol kanada transfer yapacağız" dediği için memnunum. Sol ve sağ kanada (Osayi de olmaz) kesin atletik ve skorer takviye ile merkeze de top taşıyabilen bir driplingçi muhakkak alınmalı. Birinci sınıf santrafor zaten herkesin ortak fikri. Vitor'u aldıysanız "İyi kadromuz var" cümlesi birden boşa düşüyor. Çünkü o 'iyi kadro' dediğiniz şey Belözoğlu mantalitesi için doğru önerme. Vitor'un mantalitesine göre kadro iyi değil. O yüzden 3'ü kesin atletik/skorer olmak üzere 4 net 11 oyuncusu şart. Bu ihmal edilirse; iş sadece Vitor'u eleştirmekle kalmaz onu söyleyeyim."