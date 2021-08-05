Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Molde ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 22:39
Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'yi ağırladı.

Trabzon'daki karşılaşma 3-3 sona erdi.

Trabzonspor'un gollerini 15'te Anthony Nwakaeme, 58'de Vitor Hugo ve 74'te Djaniny kaydetti.

Molde'nin gollerini 31 ve 64'te Ola Brynhildsen, 85'te Etzaz Hussain attı.

Trabzonspor, 90+5'te Anastasios Bakasetas ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Eşleşmenin rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Trabzonspor, Molde'yi elemesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.


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