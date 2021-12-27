Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

27 Aralık 2021 Pazartesi, 14:20

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, İspanya ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ertelenmesini istediği ve bunun kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, İspanya temsilcisinde Kovid-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor'ın eklendiği belirtildi.

Eflatun-beyazlılarda geçen hafta Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'in Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti. Real Madrid'de ayrıca başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.