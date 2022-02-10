Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti
Çelikler, "Mesut Özil, yönetim kararıyla, takıma alınmıyor. Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Özil, parayı kurtaracağı yer bulur bulmaz gider. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor. Bu İsmail Kartal'ın değil, yönetimin kararı. Bu bir günde alınmış bir karar değil. İstanbul'da 2-2 biten Kayserispor maçından sonra başlayan olaylar silsilesi... " ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Çaykur Rizespor'un eski başkanı Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti
- Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor
- Roberto Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı için Adana'ya geliyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- AKP'lileri utandıracak 'Denktaş' haberleri
- TCMB rezervlerine BAE ve ihracatçı dopingi
- Fenerbahçe'de Pereira gerçeği ortaya çıktı!
- BioNTech 4. doz randevuları açıldı
- Yabancıların TL swaplarında yeni dip seviye
- Şirketlerin döviz mevduatlarında rekor düşüş
- Hande Erçel'den Ezgi Mola'ya destek
- Genç eldivenden transfer açıklaması!
- Johnson: 'Avrupa’nın karşılaştığı en büyük kriz'
- Bob Saget'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı