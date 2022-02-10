Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 15:08
Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Ziraat Türkiye Kupası'ndan, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak elenen ve ligde de lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de  sürpriz Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. 

Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Ligde oynanan ve 1-0 mağlup olunan Medipol Başakşehir forma giymeyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

VOLE programında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.

Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Çelikler, "Mesut Özil, yönetim kararıyla, takıma alınmıyor. Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Özil, parayı kurtaracağı yer bulur bulmaz gider. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor. Bu İsmail Kartal'ın değil, yönetimin kararı. Bu bir günde alınmış bir karar değil. İstanbul'da 2-2 biten Kayserispor maçından sonra başlayan olaylar silsilesi... " ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanan derbi maçında da 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

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