Serdar Ali Çelikler: Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Çelikler, "Mesut Özil, yönetim kararıyla, takıma alınmıyor. Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Özil, parayı kurtaracağı yer bulur bulmaz gider. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor. Bu İsmail Kartal'ın değil, yönetimin kararı. Bu bir günde alınmış bir karar değil. İstanbul'da 2-2 biten Kayserispor maçından sonra başlayan olaylar silsilesi... " ifadelerini kullandı.