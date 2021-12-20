Serdar Ali Çelikler: Vitor ile yolları ayırmak lazım
Şimdi kendinizden pay biçin. Bir işyerinde çalışıyorsunuz. Patron sizin işinize son veriyor. 2 hafta sonra olmayacağınızı herkes biliyor. Yerinize gelecek isimler konuşuluyor. Bu ortamda ekibinizi nasıl yönetirsiniz? Bu halde, çalıştığınız kuruma nasıl fayda sağlarsınız? Vitor Pereira ve F.Bahçe'nin yaşadığı budur.
O da bu halde iken 'aşığı olduğu kendi fikrince' 5-2-3 ile sahaya çıktı. Herkes 3-4-3 diyor ama Osayi de sol kenarda oynayan Attila da kendi kalelerine doğru geri çekildiğinden 5-2-3 oluyor. Haliyle her durumda orta sahayı rakibe veriyorsunuz. Her maçta. Beşiktaş'a karşı da yine öyle oldu. Beşiktaş iyi oynarken F.Bahçe; ilk atağında penaltı kazandı. Bence penaltı değildi. Bu karar sonrası ev sahibi öne geçti. F.Bahçe için ideal bir ortam oluştu. Bekleyecek ve kontra arayacaklardı. Ceza alanında kalabalıkken Josef'in şutu eşitliği getirdi. Beşiktaş yine etkin oynamaya başlamışken Vida'nın büyük, Ersin'in küçük hataları sonrası F.Bahçe skoru buldu. 86'da Serdar Dursun'un şutuna kadar başka da pozisyona giremediler zaten. Beşiktaş ise 2. yarıya doğal olarak önde başladı ve mükemmel bir Rıdvan ortasına harika bir Josef kafa vuruşuyla eşitlik geldi.
Sonrasında bomboş bir maç oldu. İrfan - MHY takviyesine rağmen top tutamayan ön alan baskısı kuramayan F.Bahçe ve tersine Fener alanına doğru dürüst geçemeyen Beşiktaş vardı. Artık tesadüflere ve kişisel hatalara bağlı kalan gol pozisyonunun sonuncusu son saniyede Batshuayi'ye geldi. Onun şutu da direkten dönünce kalitesiz kötü futbol maçı 2-2 bitti.
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