Fenerbahçe - Beşiktaş maçının spikeri Yalçın Çetin'den açıklama
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini anlatan Yalçın Çetin, maçın ardından bir paylaşım yaparak herkesten özür diledi. Maçın bir bölümünde Fenerbahçeli taraftarların küfürleri ekran başından duyulurken tam o sırada Yalçın Çetin sarı-lacivertli taraftarların takımını müthiş desteklediğinden bahsetti. Sosyal medya bu olaydan sonra adeta karıştı. Maç sonunda paylaşım yapan tecrübeli spiker herkesten özür diledi.
Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Ülker Stadyumu son yılların en kalabalık maçlarından birine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli taraftarın tribünden takip ettiği derbide saha içinde yaşanan gerginliklerin yanı sıra taraftarlar arasında da istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
Maçın ardından tribünlerde kavga çıkarken, karşılaşma sırasında da Beşiktaş ve Siyah-Beyazlı oyuncuların aleyhine tezahüratlar yapıldı. Ekran karşısında derbiyi izleyenlerin de zaman zaman duyduğu bu argo tezahüratlar nedeniyle maçın ardından yayıncı kuruluşun spikeri Yalçın Çetin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'YİNE DE ÖZÜR DİLERİM'
Yalçın Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfürü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdıgim, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.
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