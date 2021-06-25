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Alman basınına konuşan Dursun şu ifadeleri kullandı:
"Birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga I, Bundesliga II, Çin, Dubai, Belçika, Polonya. Ama Fenerbahçe çok özel. Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i. Stadyuma birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif geldiğinde çılgınca sevindim. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor."
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