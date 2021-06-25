<p>Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, yeni takımını öve öve bitiremedi.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, yeni takımını öve öve bitiremedi. 

<p>Alman basınına konuşan Dursun şu ifadeleri kullandı:&nbsp;</p><p>"Birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga I, Bundesliga II, Çin, Dubai, Belçika, Polonya. Ama Fenerbahçe çok özel. Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i. Stadyuma birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif geldiğinde çılgınca sevindim. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor."</p>
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Alman basınına konuşan Dursun şu ifadeleri kullandı: 

"Birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga I, Bundesliga II, Çin, Dubai, Belçika, Polonya. Ama Fenerbahçe çok özel. Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i. Stadyuma birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif geldiğinde çılgınca sevindim. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor."

<p>"Maddi olarak en iyi teklif Fenerbahçe'den gelmedi. Ama herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme olasılığı yüzde 0,1. Ve bu gerçekten işe yaramıyor. Bu bir mucize!"</p>
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"Maddi olarak en iyi teklif Fenerbahçe'den gelmedi. Ama herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme olasılığı yüzde 0,1. Ve bu gerçekten işe yaramıyor. Bu bir mucize!"

<p>"Hamburg'da doğduğunuz ve gerçek bir Türk olarak kabul edilmediğiniz için zorluk yaşayacak mısınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Serdar Dursun "Burada yabancısın. Orada da yabancısın. Bununla başa çıkabilirim, sorun değil" ifadelerini kullandı.</p>
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"Hamburg'da doğduğunuz ve gerçek bir Türk olarak kabul edilmediğiniz için zorluk yaşayacak mısınız?" şeklindeki soruya yanıt veren Serdar Dursun "Burada yabancısın. Orada da yabancısın. Bununla başa çıkabilirim, sorun değil" ifadelerini kullandı.

<p>Teknik direktörümüz henüz belli değil. Bu hafta başkanlık seçimi var. Sonrasında teknik direktörümüz açıklanacak.</p>
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Teknik direktörümüz henüz belli değil. Bu hafta başkanlık seçimi var. Sonrasında teknik direktörümüz açıklanacak.

<p>"Mesut Özil gibi harika bir oyuncuyla oynamak çok özel olacak. Tam arkamda oynayacak. Tarihin en iyi on numaralarından biri. Bu harika olacak."</p>
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"Mesut Özil gibi harika bir oyuncuyla oynamak çok özel olacak. Tam arkamda oynayacak. Tarihin en iyi on numaralarından biri. Bu harika olacak."

<p>"Galatasaray ile oynayacadığımız derbi, yılın en büyük maçı olur. Türkiye'de oynadım. İki yıl İstanbul'da yaşadım, bu yüzden derbileri ve ne yapacağımı çok iyi biliyorum."</p>
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"Galatasaray ile oynayacadığımız derbi, yılın en büyük maçı olur. Türkiye'de oynadım. İki yıl İstanbul'da yaşadım, bu yüzden derbileri ve ne yapacağımı çok iyi biliyorum."

<p>"Türkiye'de taraftarlar çok gürültülü ve duygusaldır. Taraftarlar için futbolcuları birer yıldızdır. Almanya'da taraftarlar bir restoranda bir futbolcu gördüklerinde saygı duyarlar. Ancak Türkiye'de yanına giderler. Sokakta bile onlara destek olurlar."</p>
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"Türkiye'de taraftarlar çok gürültülü ve duygusaldır. Taraftarlar için futbolcuları birer yıldızdır. Almanya'da taraftarlar bir restoranda bir futbolcu gördüklerinde saygı duyarlar. Ancak Türkiye'de yanına giderler. Sokakta bile onlara destek olurlar."

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