Serdar Ortaç'a Beşiktaş'la ilgili sözlerinin ardından tepki yağdı

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 15:34
<p>Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra sahne aldığı mekândaki Adanalıları kutlarken, hakaret içeren ifadeler de kullanmıştı.<br></p>

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra sahne aldığı mekândaki Adanalıları kutlarken, hakaret içeren ifadeler de kullanmıştı.

<p>Ortaç, kendisini izleyenler tarafından da videoya çekilen konuşmasında argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti:</p><p>"Bazı masalar... Işıkları açın... Telefondan bana gösteriyor... Adana Demirspor.... Adana Demirspor bu hafta ağzına&nbsp; s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için söylüyoruz."</p><p>İşte o sözlerin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan ünlü şarkıcıya gelen tepkiler...</p>

Ortaç, kendisini izleyenler tarafından da videoya çekilen konuşmasında argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti:

"Bazı masalar... Işıkları açın... Telefondan bana gösteriyor... Adana Demirspor.... Adana Demirspor bu hafta ağzına  s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için söylüyoruz."

İşte o sözlerin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan ünlü şarkıcıya gelen tepkiler...

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