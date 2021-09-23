Serdar Ortaç'a Beşiktaş'la ilgili sözlerinin ardından tepki yağdı

Ortaç, kendisini izleyenler tarafından da videoya çekilen konuşmasında argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti:

"Bazı masalar... Işıkları açın... Telefondan bana gösteriyor... Adana Demirspor.... Adana Demirspor bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için söylüyoruz."

İşte o sözlerin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan ünlü şarkıcıya gelen tepkiler...