Serdar Ortaç'a Beşiktaş'la ilgili sözlerinin ardından tepki yağdı
Ortaç, kendisini izleyenler tarafından da videoya çekilen konuşmasında argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti:
"Bazı masalar... Işıkları açın... Telefondan bana gösteriyor... Adana Demirspor.... Adana Demirspor bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için söylüyoruz."
İşte o sözlerin ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan ünlü şarkıcıya gelen tepkiler...
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