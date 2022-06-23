Sıkılaşan para politikası hangi emtiayı, ne kadar vurdu?

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 12:46
<p>Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla <strong>emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor</strong>.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, işte emtia piyasasında 3 ayda yaşanan değişim...</p>

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, işte emtia piyasasında 3 ayda yaşanan değişim...

<p><strong>ABD ham petrol</strong></p> <p><em>Yüzde -6,66 </em></p>

ABD ham petrol

Yüzde -6,66 

<p><strong>Brent petrol</strong></p> <p><em>Yüzde 4,06</em></p>

Brent petrol

Yüzde 4,06

<p><strong>Doğalgaz vadeli (ICE)</strong></p> <p><em>Yüzde -19,43</em></p>

Doğalgaz vadeli (ICE)

Yüzde -19,43

<p><strong>Alüminyum</strong></p> <p><em>Yüzde -29,25 </em></p>

Alüminyum

Yüzde -29,25 

<h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: normal; vertical-align: baseline; -webkit-font-smoothing: antialiased;">Bakır</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.4;"><em>Yüzde -14,56 </em></p>

Bakır

Yüzde -14,56 

<p><strong>Demir cevheri (DCE)</strong></p> <p><em>Yüzde -8,10</em></p>

Demir cevheri (DCE)

Yüzde -8,10

Emtia Para politikası fed brent petrol doğalgaz bakır

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