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İtalyan menajer, "Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin kardeşi, Arnavutluk'un İstanbul Konsolosu. Bir anda eşek bir futbolcu için 18 milyon Avro bonservis veriliyor. Muriqi için 18 milyon Avro! Bir de üstüne 5 tane menajere komisyon parası ödendi. Yani, 18 milyon Avro Lazio için çok büyük para ve korkunç bir transfer hatası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

