Sporx'in çevirdiği habere göre, İtalya futbolunun ünlü menajerlerinden Vincenzo Morabito, Rai 3 yayınında Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi ve bir diğer ünlü menajer Mino Raiola ile ilgili iddialarda bulundu. Daha sonra iddianın tarafları Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ve Mino Raiola bu iddialara cevap verdi.
İtalyan menajer, "Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin kardeşi, Arnavutluk'un İstanbul Konsolosu. Bir anda eşek bir futbolcu için 18 milyon Avro bonservis veriliyor. Muriqi için 18 milyon Avro! Bir de üstüne 5 tane menajere komisyon parası ödendi. Yani, 18 milyon Avro Lazio için çok büyük para ve korkunç bir transfer hatası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mino Raiola ise, "Devlet televizyonu olan RAI'de, halkın paraları kullanılarak böyle yalan yanlış haberler üretilmesi utanç verici. RAI, ciddi gazetecilik yapmakla görevlidir. Malta'ya bir tane bile gazeteci gönderse bu iddiaların yalan olduğunu anlayacaktır. Bu hata affedilemez. Çünkü, itibarıma gölge düşürmeye çalıştılar. Avukatlarım, bu haber nedeniyle harekete geçti. Mahkemeye gideceğiz. Umarım kanal ve iddia sahibi geri adım atmazlar." dedi.
Laziolu futbolcu Stefan Radu, Vincenzo Morabito'nun açıklamaları üzerine kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Radu, "Menajer Vincenzo Morabito'nun sözleri hakkında konuşmak zorundayım. Takım arkadaşım Vedat Muriqi'in değerini hiçbir zaman sorgulamadım. Vedat Muriqi'i itibarsızlaştığım sözlerini reddediyorum. Aramızda hiçbir anlaşmazlık yok." dedi.
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