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Hayatını sahnelere adayan usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Usta tiyatrocu, 2 Temmuz’dan bu yana iç kanama sebebiyle tedavi görüyordu.
Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralarak Rasim Öztekin'e devreden usta isim, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmişti.
Acı haberin duyulmasının ardından, pek çok ünlü isim ve Şensoy'un sanatçı dostları, sosyal medya hesaplarından Ferhan Şensoy için veda paylaşımları yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları…
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