Belediye meclis üyesine silahlı saldırı

ANKA
26 Eylül 2021 Pazar, 18:44
<p>Edinilen bilgilere göre; olay, saat 15:30 sıralarında Kozlu ilçe merkezinde meydana geldi. Maskeli olduğu iddia edilen saldırganın silahından çıkan iki kurşunla omzundan ve ayağından yaralanan Birinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.</p>

Edinilen bilgilere göre; olay, saat 15:30 sıralarında Kozlu ilçe merkezinde meydana geldi. Maskeli olduğu iddia edilen saldırganın silahından çıkan iki kurşunla omzundan ve ayağından yaralanan Birinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

<p>Celal Murat Birinci’ye yönelik silahlı saldırının ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, maskeli saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.</p>

Celal Murat Birinci’ye yönelik silahlı saldırının ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, maskeli saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

<p>Birinci, ilçedeki bazı imar uygulamalarına karşı rant iddiasıyla açtığı davalarla gündeme gelmişti. Birinci’nin açtığı davalar sonucu ilçedeki birçok inşaat durdurulmuştu.</p>

Birinci, ilçedeki bazı imar uygulamalarına karşı rant iddiasıyla açtığı davalarla gündeme gelmişti. Birinci’nin açtığı davalar sonucu ilçedeki birçok inşaat durdurulmuştu.

<p>Kozlu Belediyesi’nin AKP’li başkanı Ali Bektaş da İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izinle Birinci’nin açtığı bazı davalarda yargılanıyordu.</p>

Kozlu Belediyesi’nin AKP’li başkanı Ali Bektaş da İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izinle Birinci’nin açtığı bazı davalarda yargılanıyordu.

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