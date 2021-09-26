Belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Edinilen bilgilere göre; olay, saat 15:30 sıralarında Kozlu ilçe merkezinde meydana geldi. Maskeli olduğu iddia edilen saldırganın silahından çıkan iki kurşunla omzundan ve ayağından yaralanan Birinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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