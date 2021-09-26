Ali Babacan duyurdu: DEVA Partili başkanın aracına silahlı saldırı

26 Eylül 2021 Pazar, 16:57

İzmir'de DEVA Partisi Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracına silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İzmir'de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum. Kiraz İlçe Başkanımız Hakkı Sab başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ise, “İzmir'de Kiraz İlçe başkanımızın aracına silahlı saldırı girişiminde bulunulmuştur. Yapılan bu saldırıya yüksek sesle karşı çıktığımızı ve bu saldırıyı yapanların / yaptıranların maksat ve gayelerinin açığa çıkartılması için çalışacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz” paylaşımında bulundu.



