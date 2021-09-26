Ali Babacan duyurdu: DEVA Partili başkanın aracına silahlı saldırı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, izmir'de partisinin Kiraz İlçe Başkanı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İzmir'de DEVA Partisi Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracına silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İzmir'de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum. Kiraz İlçe Başkanımız Hakkı Sab başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ise, “İzmir'de Kiraz İlçe başkanımızın aracına silahlı saldırı girişiminde bulunulmuştur. Yapılan bu saldırıya yüksek sesle karşı çıktığımızı ve bu saldırıyı yapanların / yaptıranların maksat ve gayelerinin açığa çıkartılması için çalışacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz” paylaşımında bulundu.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar