AKP’li başkandan, İYİ Partili başkana küfür
AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a küfür etti.
AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı ERK Haber'deki programa telefonla bağlandı.
Mehmet Sekmen, bazı eleştiriler üzerine Kırkpınar'a hakaret etti.
KÜFÜR ETTİ
Sekmen, Kırkpınar'ın "Sayın Sekmen haddini bil önce, adam gibi konuş" şeklindeki uyarısından sonra bu kez "p.....k" diyerek küfür etti.
'KÜFÜR SAHİBİNE YAKIŞIR'
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, programda yaşananlara Mehmet Sekmen'i ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek "Siyasi görgüsüzlüğün doruk noktası!! Küfür sahibine yakışır.." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü