AKP’li başkandan, İYİ Partili başkana küfür

13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:32

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı ERK Haber'deki programa telefonla bağlandı.

Mehmet Sekmen, bazı eleştiriler üzerine Kırkpınar'a hakaret etti.

KÜFÜR ETTİ

Sekmen, Kırkpınar'ın "Sayın Sekmen haddini bil önce, adam gibi konuş" şeklindeki uyarısından sonra bu kez "p.....k" diyerek küfür etti.

'KÜFÜR SAHİBİNE YAKIŞIR'

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, programda yaşananlara Mehmet Sekmen'i ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek "Siyasi görgüsüzlüğün doruk noktası!! Küfür sahibine yakışır.." ifadeleriyle tepki gösterdi.