Son anket paylaşıldı: AKP seçmeninin yüzde 53'ü faturalarını ödeyemiyor veya ödemekte zorlanıyor

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 12:09
<p>Metropoll Araştırma Şirketi yeni bir anket yayımlandı.<br></p>

Metropoll Araştırma Şirketi yeni bir anket yayımlandı.

<p>Metropoll Araştırma, anketinde seçmene yüksek zamlardan sonra elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyip ödeyemedikleri sordu.</p>

Metropoll Araştırma, anketinde seçmene yüksek zamlardan sonra elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyip ödeyemedikleri sordu.

<p>Halkın yüzde 18,6'sı ödeyemediğini, yüzde 57'si ise ödeyebildiğini ama çok zorlandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 23,9'u ise ödeyebildiklerini söyledi.&nbsp;<br></p>

Halkın yüzde 18,6'sı ödeyemediğini, yüzde 57'si ise ödeyebildiğini ama çok zorlandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 23,9'u ise ödeyebildiklerini söyledi. 

<p>AKP seçmeninin yüzde 53'ünün, MHP seçmeninin de yüzde 70'inin ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığı görüldü.&nbsp;<br></p>

AKP seçmeninin yüzde 53'ünün, MHP seçmeninin de yüzde 70'inin ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığı görüldü. 

<p>Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar,<em> "Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor"</em> dedi.<br></p>

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor" dedi.

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