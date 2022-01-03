Metropoll'den dikkat çeken 'enflasyon' anketi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:51

MetroPOLL Araştırma’dan Prof. Dr. Özer Sencar, Tükiye'nin Nabzı 2021 Aralık ayı araştırmaları kapsamında yurttaşların 2021 yılı enflasyonu tahmin anketinin sonuçlarını paylaştı.



Ankete göre, yurttaşların yüzde 62'si 2021 yılı enflasyonunu "yüzde 100 ve üstü olarak" tahmin ederken, yüzde 29'u "yüzde 50 - 100" arasında olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 7'si yıl içinde fiyatların "yüzde 25- 50" olarak arttığını ifade ederken, yüzde 2'si fiyat artışlarının "yüzde 20 civarında" kaldığını tahmin etti.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ HİSSETTİ

AKP seçmenlerinin yarısına yakını enflasyonu yüzde 100 ve üstü olarak nitelerken, MHP seçmenlerinin ise yüzde 61'i fiyatların iki kattan fazla arttığını düşünüyor.

İşte o anketin sonuçları: