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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.

Avrasya Araştırma, aralıklı olarak yaptığı anketleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Şirket başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketi de sosyal medya hesabından paylaştı ve Millet İttifakı için iyi, Cumhur İttifakı için kötü haberler verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Millet İttifakı'nın belediyelerinin güçlendiğini ve güçlerini hala korumaya devam ettiğini söyleyen Özkiraz, Bursa'yı da son anketle birlikte Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söyledi.