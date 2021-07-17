Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.
Avrasya Araştırma, aralıklı olarak yaptığı anketleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Şirket başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketi de sosyal medya hesabından paylaştı ve Millet İttifakı için iyi, Cumhur İttifakı için kötü haberler verdi.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Millet İttifakı'nın belediyelerinin güçlendiğini ve güçlerini hala korumaya devam ettiğini söyleyen Özkiraz, Bursa'yı da son anketle birlikte Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söyledi.
İSTANBUL VE ANKARA GÜCÜNÜ KORUYOR
Katılımcılara, "Büyükşehir belediye başkanı yeniden aday olursa oy tercihiniz nasıl olur?" sorusu soruldu.
İstanbul'da yaşayan katılımcıların yüzde 52,1'i "Kesinlikle oy veririm", yüzde 35,9 "Kesinlikle oy vermem" cevabını verirken, Ankara için yüzde 52,4 oy vereceğini, yüzde 36,2 ise oy vermeyeceğini söyledi.
BURSA'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA KÖTÜ HABER
İzmir için yüzde 58,4 oy vereceğini söylerken, yüzde 29,8 oy vermeyeceğini söyledi. Antalya'da da yüzde 50,3 oy vereceğini, yüzde 43,4 oy vermeyeceğini ifade ederken en çok şaşırtan sonuçlar ise Bursa'dan geldi. Bursalı katılımcıların yüzde 42,1 oy vereceğini söylerken, yüzde 45,9'u kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti.
MERSİN OYUNU EN ÇOK ARTIRAN BELEDİYE
Adana için bakıldığında, yüzde 53,5 oy vereceğini, yüzde 34,8 vermeyeceğini söyledi. Mersin'de de CHP oylarını daha da artırdı. Oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 55,9 olurken, yüzde 31,2 ise kesinlikle oy vermeme konusunda kararlı. Kocaeli'de yüzde 49,8 oy vereceğini söylerken yüzde 42,1 oy vermeyeceğini ifade etti. Son seçimlerde AKP'nin kazandığı Kocaeli'nde hala üstünlük AKP'de gibi görünüyor.
AKP'Lİ BELEDİYELER KAN KAYBEDİYOR
Özkiraz, Cumhur İttifakı'ndaki belediyelere değindi ve "Balıkesir'de Ahmet Akın etkisi güçlenerek sürüyor. Balıkesir kesin olarak el değiştirecek. Manisa belediye başkanı başarılı bulunuyor fakat MHP'ye karşı gelişen rüzgar oy kaybına sebep olyor. Ş.urfa AKP'nin en çok oy kaybettiği belediyelerden birisi. K.Maraş da AKP hala çok güçlü." ifadelerini kullandı.
HDP KAYYUM ATAMASINA RAĞMEN GÜÇ KAYBETMEDİ
Kayyum ataması yapılan Doğu illeri için de yapılan araştırmada katılımcılara, "Bugün büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Diyarbakır'daki katılımcıların yüzde 57,9'u HDP, yüzde 18,7 AKP, yüzde 9,4 diğer cevabını verdi. Mardin'de ise yüzde 49,7 HDP, yüzde 25,1 AKP, yüzde 6,9 diğer derken Van'da yüzde 45,9 HDP, yüzde 21,3 AKP, yüzde 7,9 diğer" dedi.
Video Haberler
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi