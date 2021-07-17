<p>Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.</p><p>Avrasya Araştırma, aralıklı olarak yaptığı anketleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Şirket başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketi de sosyal medya hesabından paylaştı ve Millet İttifakı için iyi, Cumhur İttifakı için kötü haberler verdi.</p><p>İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Millet İttifakı'nın belediyelerinin güçlendiğini ve güçlerini hala korumaya devam ettiğini söyleyen Özkiraz, Bursa'yı da son anketle birlikte Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söyledi.</p>
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.

Avrasya Araştırma, aralıklı olarak yaptığı anketleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Şirket başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketi de sosyal medya hesabından paylaştı ve Millet İttifakı için iyi, Cumhur İttifakı için kötü haberler verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Millet İttifakı'nın belediyelerinin güçlendiğini ve güçlerini hala korumaya devam ettiğini söyleyen Özkiraz, Bursa'yı da son anketle birlikte Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söyledi.

<p><strong>İSTANBUL VE ANKARA GÜCÜNÜ KORUYOR</strong></p><p>Katılımcılara, "Büyükşehir belediye başkanı yeniden aday olursa oy tercihiniz nasıl olur?" sorusu soruldu.</p><p>İstanbul'da yaşayan katılımcıların yüzde 52,1'i "Kesinlikle oy veririm", yüzde 35,9 "Kesinlikle oy vermem" cevabını verirken, Ankara için yüzde 52,4 oy vereceğini, yüzde 36,2 ise oy vermeyeceğini söyledi.</p>
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İSTANBUL VE ANKARA GÜCÜNÜ KORUYOR

Katılımcılara, "Büyükşehir belediye başkanı yeniden aday olursa oy tercihiniz nasıl olur?" sorusu soruldu.

İstanbul'da yaşayan katılımcıların yüzde 52,1'i "Kesinlikle oy veririm", yüzde 35,9 "Kesinlikle oy vermem" cevabını verirken, Ankara için yüzde 52,4 oy vereceğini, yüzde 36,2 ise oy vermeyeceğini söyledi.

<p><strong>BURSA'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA KÖTÜ HABER</strong></p><p>İzmir için yüzde 58,4 oy vereceğini söylerken, yüzde 29,8 oy vermeyeceğini söyledi. Antalya'da da yüzde 50,3 oy vereceğini, yüzde 43,4 oy vermeyeceğini ifade ederken en çok şaşırtan sonuçlar ise Bursa'dan geldi. Bursalı katılımcıların yüzde 42,1 oy vereceğini söylerken, yüzde 45,9'u kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti.</p>
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BURSA'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA KÖTÜ HABER

İzmir için yüzde 58,4 oy vereceğini söylerken, yüzde 29,8 oy vermeyeceğini söyledi. Antalya'da da yüzde 50,3 oy vereceğini, yüzde 43,4 oy vermeyeceğini ifade ederken en çok şaşırtan sonuçlar ise Bursa'dan geldi. Bursalı katılımcıların yüzde 42,1 oy vereceğini söylerken, yüzde 45,9'u kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti.

<p><strong>MERSİN OYUNU EN ÇOK ARTIRAN BELEDİYE</strong></p><p>Adana için bakıldığında, yüzde 53,5 oy vereceğini, yüzde 34,8 vermeyeceğini söyledi. Mersin'de de CHP oylarını daha da artırdı. Oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 55,9 olurken, yüzde 31,2 ise kesinlikle oy vermeme konusunda kararlı. Kocaeli'de yüzde 49,8 oy vereceğini söylerken yüzde 42,1 oy vermeyeceğini ifade etti. Son seçimlerde AKP'nin kazandığı Kocaeli'nde hala üstünlük AKP'de gibi görünüyor.</p>
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MERSİN OYUNU EN ÇOK ARTIRAN BELEDİYE

Adana için bakıldığında, yüzde 53,5 oy vereceğini, yüzde 34,8 vermeyeceğini söyledi. Mersin'de de CHP oylarını daha da artırdı. Oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 55,9 olurken, yüzde 31,2 ise kesinlikle oy vermeme konusunda kararlı. Kocaeli'de yüzde 49,8 oy vereceğini söylerken yüzde 42,1 oy vermeyeceğini ifade etti. Son seçimlerde AKP'nin kazandığı Kocaeli'nde hala üstünlük AKP'de gibi görünüyor.

<p><strong>AKP'Lİ DENİZLİ BELEDİYESİ'NDE DE KAYIP İHTİMALİ VAR</strong></p><p>AKP'nin kazandığı Denizli'de de veriler oldukça ilginç. Katılımcıların yüzde 45,6'sı belediye başkanına oy verebileceğini söylerken, yüzde 46,9'u kesinlikle oy vermeyeceğini söyledi.</p>
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AKP'Lİ DENİZLİ BELEDİYESİ'NDE DE KAYIP İHTİMALİ VAR

AKP'nin kazandığı Denizli'de de veriler oldukça ilginç. Katılımcıların yüzde 45,6'sı belediye başkanına oy verebileceğini söylerken, yüzde 46,9'u kesinlikle oy vermeyeceğini söyledi.

<p><strong>AKP'Lİ BELEDİYELER KAN KAYBEDİYOR</strong></p><p>Özkiraz, Cumhur İttifakı'ndaki belediyelere değindi ve "Balıkesir'de Ahmet Akın etkisi güçlenerek sürüyor. Balıkesir kesin olarak el değiştirecek. Manisa belediye başkanı başarılı bulunuyor fakat MHP'ye karşı gelişen rüzgar oy kaybına sebep olyor. Ş.urfa AKP'nin en çok oy kaybettiği belediyelerden birisi. K.Maraş da AKP hala çok güçlü." ifadelerini kullandı.</p>
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AKP'Lİ BELEDİYELER KAN KAYBEDİYOR

Özkiraz, Cumhur İttifakı'ndaki belediyelere değindi ve "Balıkesir'de Ahmet Akın etkisi güçlenerek sürüyor. Balıkesir kesin olarak el değiştirecek. Manisa belediye başkanı başarılı bulunuyor fakat MHP'ye karşı gelişen rüzgar oy kaybına sebep olyor. Ş.urfa AKP'nin en çok oy kaybettiği belediyelerden birisi. K.Maraş da AKP hala çok güçlü." ifadelerini kullandı.

<p>Özkiraz, "Samsun Cumhur İttifakının başarısız belediyelerinden birisi, burada ittifak sağlanırsa İYİ Parti adayı seçimleri kazanacaktır. Ordu da benzer bir durum gelişebilir ancak hala AKP önde. Diğer illerde değişiklik beklenmemeli" dedi.</p>
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Özkiraz, "Samsun Cumhur İttifakının başarısız belediyelerinden birisi, burada ittifak sağlanırsa İYİ Parti adayı seçimleri kazanacaktır. Ordu da benzer bir durum gelişebilir ancak hala AKP önde. Diğer illerde değişiklik beklenmemeli" dedi.

<p><strong>HDP KAYYUM ATAMASINA RAĞMEN GÜÇ KAYBETMEDİ</strong></p><p>Kayyum ataması yapılan Doğu illeri için de yapılan araştırmada katılımcılara, "Bugün büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Diyarbakır'daki katılımcıların yüzde 57,9'u HDP, yüzde 18,7 AKP, yüzde 9,4 diğer cevabını verdi. Mardin'de ise yüzde 49,7 HDP, yüzde 25,1 AKP, yüzde 6,9 diğer derken Van'da yüzde 45,9 HDP, yüzde 21,3 AKP, yüzde 7,9 diğer" dedi.</p>
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HDP KAYYUM ATAMASINA RAĞMEN GÜÇ KAYBETMEDİ

Kayyum ataması yapılan Doğu illeri için de yapılan araştırmada katılımcılara, "Bugün büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Diyarbakır'daki katılımcıların yüzde 57,9'u HDP, yüzde 18,7 AKP, yüzde 9,4 diğer cevabını verdi. Mardin'de ise yüzde 49,7 HDP, yüzde 25,1 AKP, yüzde 6,9 diğer derken Van'da yüzde 45,9 HDP, yüzde 21,3 AKP, yüzde 7,9 diğer" dedi.

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