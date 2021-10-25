Son araştırma: AKP kaybettiği oyları geri toplayabilir mi?
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yeni uygulama
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!