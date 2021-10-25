Son araştırma: AKP kaybettiği oyları geri toplayabilir mi?

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 21:40
<p>ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları araştırma ile AKP'deki oy kayıplarının sebeplerini ortaya koydu.&nbsp;</p>

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları araştırma ile AKP'deki oy kayıplarının sebeplerini ortaya koydu. 

<p>Pösteki'nin açıklamış olduğu sebepler şu şekilde:&nbsp;</p><p><strong>Ekonomi:</strong> 5 Puan</p><p><strong>Kötü yönetim:</strong> 3 Puan</p><p><strong>Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri</strong>: Yaklaşık 2 puan</p>

Pösteki'nin açıklamış olduğu sebepler şu şekilde: 

Ekonomi: 5 Puan

Kötü yönetim: 3 Puan

Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri: Yaklaşık 2 puan

<p>Araştırmanın sonuçlarınI yorumlayan Pösteki, ekonomik düzelse dahi, yönetimdeki Kötüleşme, demokrasiden geriye gidiş ve adalet konuları düzelmeden AKP'nin kaybettiği oyların ancak yarısını geri kazanabileceğini söyledi.&nbsp;</p>

Araştırmanın sonuçlarınI yorumlayan Pösteki, ekonomik düzelse dahi, yönetimdeki Kötüleşme, demokrasiden geriye gidiş ve adalet konuları düzelmeden AKP'nin kaybettiği oyların ancak yarısını geri kazanabileceğini söyledi. 

<p>Pösteki, ekonomi sebebiyle AKP'den ayrılan kitlenin, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne yöneldiğini söyledi.&nbsp;</p>

Pösteki, ekonomi sebebiyle AKP'den ayrılan kitlenin, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne yöneldiğini söyledi. 

<p>Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı AKP'den ayrılan kitlelere dair konuşan Pösteki, bu kitlelerin CHP ve İYİ Parti'ye yöneldiklerini gözlemlediklerini belirtti.&nbsp;</p>

Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı AKP'den ayrılan kitlelere dair konuşan Pösteki, bu kitlelerin CHP ve İYİ Parti'ye yöneldiklerini gözlemlediklerini belirtti. 

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