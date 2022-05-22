Son Dakika: İngiltere Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 19:54
<p>Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşınırken Manchester City ile Liverpool arasındaki kıyasıya yarış son dakikalara taşındı.</p>

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşınırken Manchester City ile Liverpool arasındaki kıyasıya yarış son dakikalara taşındı.

<p>Aston Villa 37. dakikada Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve Etihad'ı sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho, konuk ekibini 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.</p>

Aston Villa 37. dakikada Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve Etihad'ı sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho, konuk ekibini 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

<p><strong>İLKAY GÜNDOĞAN OYUNA GİRDİ, MANCHESTER CİTY'Yİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI</strong></p> <p>Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve hikaye bu dakikadan sonra bambaşka bir boyut aldı.</p>

İLKAY GÜNDOĞAN OYUNA GİRDİ, MANCHESTER CİTY'Yİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, 68. dakikada oyuna dahil oldu ve hikaye bu dakikadan sonra bambaşka bir boyut aldı.

<p>76. dakikada İlkay'ın golü farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti. 81. dakikada İlkay bir kez daha sahneye çıktı ve City 5 dakika içinde maçı çevirip öne geçti.</p>

76. dakikada İlkay'ın golü farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri 2-2'lik beraberlik golünü kaydetti. 81. dakikada İlkay bir kez daha sahneye çıktı ve City 5 dakika içinde maçı çevirip öne geçti.

<p>Kalan dakikalarda City skoru korudu ve Liverpool'un Wolverhampton'ı mağlup etmesine rağmen 93 puanla şampiyonluğa ulaştı.</p>

Kalan dakikalarda City skoru korudu ve Liverpool'un Wolverhampton'ı mağlup etmesine rağmen 93 puanla şampiyonluğa ulaştı.

<p>Liverpool ise Premier Lig'de sezonu 92 puanla ikinci sırada tamamladı.</p>

Liverpool ise Premier Lig'de sezonu 92 puanla ikinci sırada tamamladı.

<p>Manchester City, Premier Lig'de 6. şampiyonluğunu elde etti.</p>

Manchester City, Premier Lig'de 6. şampiyonluğunu elde etti.

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