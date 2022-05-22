Son Dakika: İngiltere Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu

Aston Villa 37. dakikada Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve Etihad'ı sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho, konuk ekibini 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.