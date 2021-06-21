<p><strong>Son dakika</strong> gelişmesi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve aşılamanın hızlandırılmasını ele alınacak.<br></p>
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Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve aşılamanın hızlandırılmasını ele alınacak.

<p>Saat 15.00'te başlayacak olan kabine toplantısı sonrası Erdoğan alınan kararları açıklayacak.<br></p>
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Saat 15.00'te başlayacak olan kabine toplantısı sonrası Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

<p>Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kabine toplantısında Pazar günleri uygulanan sokak kısıtlamasının kaldırılmasının yanı sıra, haftaiçi ve Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan kısıtlamanın ileri bir saate alınması bekleniyor.<br></p>
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Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kabine toplantısında Pazar günleri uygulanan sokak kısıtlamasının kaldırılmasının yanı sıra, haftaiçi ve Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan kısıtlamanın ileri bir saate alınması bekleniyor.

<p>Bir yetkili, alınan tedbirler ve aşılamayla birlikte 60,000 civarına kadar çıkan günlük vaka sayısının bugünlerde 5,000 dolaylarında olduğunu belirterek, <strong>"Tedbirler etkili olmaya başladı. Sonuçlar alınıyor. Mevcut tedbirlerin gevşetilmesi kabine gündeminde olacak"</strong> dedi.<br></p><p>Aynı yetkili, günlük 1.5 milyon olan aşılamanın aynı tempoyla gitmesi ve daha da artırılması için gerekli her türlü tedbirin alındığını kaydetti.</p>
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Bir yetkili, alınan tedbirler ve aşılamayla birlikte 60,000 civarına kadar çıkan günlük vaka sayısının bugünlerde 5,000 dolaylarında olduğunu belirterek, "Tedbirler etkili olmaya başladı. Sonuçlar alınıyor. Mevcut tedbirlerin gevşetilmesi kabine gündeminde olacak" dedi.

Aynı yetkili, günlük 1.5 milyon olan aşılamanın aynı tempoyla gitmesi ve daha da artırılması için gerekli her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

<p><strong>"Aşılama son derece iyi gidiyor. Aşı teminininde de sorun kalmadı"</strong> diyen aynı yetkili, <strong>"30 yaşa aşı yapılıyor. Daha genç gruplar da yakın zamanda aşılanmaya başlanacak"</strong> dedi.</p><p>Bir başka yetkili de, <strong>"Aşılamada hızlanma ile COVID önlemlerin azaltılması kabine toplantısında değerlendirilecek"</strong> dedi.</p>
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"Aşılama son derece iyi gidiyor. Aşı teminininde de sorun kalmadı" diyen aynı yetkili, "30 yaşa aşı yapılıyor. Daha genç gruplar da yakın zamanda aşılanmaya başlanacak" dedi.

Bir başka yetkili de, "Aşılamada hızlanma ile COVID önlemlerin azaltılması kabine toplantısında değerlendirilecek" dedi.

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