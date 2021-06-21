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Bir yetkili, alınan tedbirler ve aşılamayla birlikte 60,000 civarına kadar çıkan günlük vaka sayısının bugünlerde 5,000 dolaylarında olduğunu belirterek, "Tedbirler etkili olmaya başladı. Sonuçlar alınıyor. Mevcut tedbirlerin gevşetilmesi kabine gündeminde olacak" dedi.



Aynı yetkili, günlük 1.5 milyon olan aşılamanın aynı tempoyla gitmesi ve daha da artırılması için gerekli her türlü tedbirin alındığını kaydetti.